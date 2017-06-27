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مكتب رئيس "النواب" الأردني ينفي تصريحات نُسبت للطراونة حول الأزمة الخليجية
مجلس النواب الأردني

مكتب رئيس "النواب" الأردني ينفي تصريحات نُسبت للطراونة حول الأزمة الخليجية

2017-06-27 18:23:26
أ ش أ

نفى مكتب رئيس مجلس النواب الأردني، التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة حول الأزمة الخليجية.
وقال مكتب رئيس المجلس - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن موقف رئيس مجلس النواب الأردني كان واضحا وقد عبر عنه في حوار مع إحدى الصحف اليومية الأردنية، بتأكيده أن موقف المملكة من الأزمة مريح ويتفهمه الأشقاء في الخليج كافة.
وأكد أن الأردن بصفته رئيسا للقمة العربية، يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي ونأمل أن تنجح مساعي الوساطة الكويتية لحل الأزمة ضمن الإطار العربي.
وشدد بيان المكتب على أن الطراونة تناول أبعاد الأزمة خليجياً من ناحية التحليل لا بوصفه مصدراً للمعلومات وليس كما ورد في الأخبار المتناقلة، وأشار إلى أن تبني مواقف دول الأزمة كاملة، يخضع للأبعاد القانونية على مستوى الداخل الأردني، ودعا وسائل الإعلام التي تبنت تلك التصريحات دون التحقق من مصداقيتها إلى التأني قبل النشر والعودة إلى القنوات الرسمية لمعرفة حقيقتها.
وكان الأردن قد قرر، في السادس من يونيو الجاري، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة “الجزيرة” الإخبارية في المملكة.. بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبين قطر.
وأعربت المملكة عن أملها بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبها.

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