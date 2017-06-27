مكتب رئيس "النواب" الأردني ينفي تصريحات نُسبت للطراونة حول الأزمة الخليجية2017-06-27 18:23:26
نفى مكتب رئيس مجلس النواب الأردني، التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة حول الأزمة الخليجية.
وقال مكتب رئيس المجلس - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إن موقف رئيس مجلس النواب الأردني كان واضحا وقد عبر عنه في حوار مع إحدى الصحف اليومية الأردنية، بتأكيده أن موقف المملكة من الأزمة مريح ويتفهمه الأشقاء في الخليج كافة.
وأكد أن الأردن بصفته رئيسا للقمة العربية، يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي ونأمل أن تنجح مساعي الوساطة الكويتية لحل الأزمة ضمن الإطار العربي.
وشدد بيان المكتب على أن الطراونة تناول أبعاد الأزمة خليجياً من ناحية التحليل لا بوصفه مصدراً للمعلومات وليس كما ورد في الأخبار المتناقلة، وأشار إلى أن تبني مواقف دول الأزمة كاملة، يخضع للأبعاد القانونية على مستوى الداخل الأردني، ودعا وسائل الإعلام التي تبنت تلك التصريحات دون التحقق من مصداقيتها إلى التأني قبل النشر والعودة إلى القنوات الرسمية لمعرفة حقيقتها.
وكان الأردن قد قرر، في السادس من يونيو الجاري، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة “الجزيرة” الإخبارية في المملكة.. بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبين قطر.
وأعربت المملكة عن أملها بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبها.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
التجارة: فاو الصينية تدرس التواجد بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدةMon, 26 Jun 2017 08:43:51 GMT
-
عطلة خالية من الضغوط .. إليك نصائح ذهبية
تستطيع أن تغني للدنيا و تبتهج بها وترى كل الأشياء من حولك جميلة وواعدة، و تستطيع أيضاً أن تكره الدنيا و تكتئب لها ولا ترى فيها إلّا ما هو ردئ و محزن و باعث على التشاؤم ...Mon, 26 Jun 2017 04:20:44 GMT
-
ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2017
عواصم المحافظات.. يواصل المواطنون توافدهم على الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وتأمين تام من الأجهزة الأمنية. ...Tue, 27 Jun 2017 11:30:47 GMT
-
"رياضة البرلمان" تطالب بسحب تنظيم قطر لمونديال 2022
جدد المهندس، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» بإسناد تنظيم مونديال 2022 إلى أي دولة أخرى، بدلا من ...Tue, 27 Jun 2017 15:56:00 GMT