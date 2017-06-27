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القوات العراقية تنتزع حي المشاهدة بالموصل من قبضة "داعش"
القوات العراقية

القوات العراقية تنتزع حي المشاهدة بالموصل من قبضة "داعش"

2017-06-27 17:38:29
أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة العراقية انتزاع السيطرة على حي “المشاهدة” بالموصل القديمة من قبضة تنظيم”داعش” الإرهابي.
وأشارت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء إلى أن القوات العراقية تقدمت نحو ضفة النهر بمدينة الموصل القديمة الهدف الرئيسي لها في حملتها المستمرة منذ 8 أشهر لاستعادة المدينة التي أعلنها تنظيم “داعش” عاصمة له.
وذكرت القوات العراقية، أن الشرطة الاتحادية طردت عناصر تنظيم داعش من جامع الزيواني، ولم تتبق سوى أيام قليلة للقضاء تماما على المسلحين بالمدينة القديمة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال ، عبر موقعه مساء أمس الاثنين، “الوقت قريب جدا لإعلان النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية”.

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