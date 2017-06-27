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7.5 مليار جنيه إجمالي المنصرف في "تكافل وكرامة" خلال حكم السيسي
برنامج تكافل وكرامة

7.5 مليار جنيه إجمالي المنصرف في "تكافل وكرامة" خلال حكم السيسي

2017-06-27 17:36:45

نشرت صفحة “مصر ١٠٩٥” يوما على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنجازات الحماية الاجتماعية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال “تكافل وكرامة”.

وأكدت الصفحة، أن الشعب كله كان البطل في تحقيق هذا الإنجاز، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة ١.٥١٣.٠٣٨ مواطن وإجمالي المنصرف منذ بداية البرنامج ٧.٤٦٥.١٢٦.٦٤٥ جنيه مصري وتم بناء قاعدة بيانات بها ١٣.٥مليون مواطن ويتم تحديثها يوميا.

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