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السلطات الإيطالية تعلن احتجاز شخص يشتبه في تعذيبه مهاجرين
الشرطة الايطالية

السلطات الإيطالية تعلن احتجاز شخص يشتبه في تعذيبه مهاجرين

2017-06-27 17:34:26
أ ش أ

أعلنت السلطات الإيطالية بجزيرة صقلية اليوم الثلاثاء احتجاز شخص (23 عاما) للاشتباه في تعذيبه مهاجرين في ليبيا أثناء انتظارهم الانطلاق في رحلتهم على قوارب المهربين باتجاه إيطاليا.
وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - إنه تم احتجاز المشتبه للتحقيق في انضمامه لجماعة إجرامية مسلحة متورطة في تهريب البشر، لافتة إلى أنه المشتبه السادس الذي يتم احتجازه على خلفيه التعذيب منذ مارس الماضي.
وأضافت الشبكة أن مهاجرين تم إنقاذهم بالبحر وإحضارهم إلى إيطاليا أفادوا بأن المشتبه ضرب وحرق مهاجرين في ليبيا قرب الحدود مع السودان.
كما تابعت الشرطة أن المهربين قاموا في بعض الأحيان بتعذيب المهاجرين أثناء الاتصال هاتفيا بذويهم للضغط عليهم لدفع المزيد من الأموال في مقابل رحلاتهم.

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