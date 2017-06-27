مشرع روسي يحذر من اتخاذ واشنطن مزاعم هجوم كيماوي محتمل كذريعة لضرب القوات السورية2017-06-27 17:29:27
حذر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساشيف من أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول رصد استعدادات مزعومة من قبل الحكومة السورية لشن هجوم كيماوي، يمكن أن تكون جزءا من “مؤامرات أمريكية” تهدف إلى شن هجمات جديدة على القوات السورية.
وأوضح كوساشيف - في تصريح بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن مثل هذه التصريحات التي يصدرها البيت الأبيض، مخيفة من حيث ما تخفيه وراءها من خطط واشنطن الخاصة بها.
وكان البيت الأبيض قد قال إن هناك “استعدادات محتملة لهجوم آخر بالأسلحة الكيماوية” من قبل النظام السوري، وحذر الرئيس السوري بشار الاسد بأنه سيدفع “ثمنا باهظا” إذا نفذ هجوما من ذلك النوع.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض - أمس - بأن “الولايات المتحدة حددت استعدادات محتملة لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، من المحتمل أن يسفر عن مقتل جماعي للمدنيين، بما في ذلك أطفال أبرياء”.
وقال كوساشيف: “يمكن للولايات المتحدة أن تكون على بينة من وجود خطط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية (فضلا عن حقيقة أنها لن تنفذ بأي حال من الأحوال من قبل الحكومة السورية)، ولكن في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان لأيدي الإرهابيين كون الجناة قد تم تسميتهم مسبقا. ويمكن أن تقوم الولايات المتحدة بضربة وقائية ضد القوات السورية وتلعب على القضية التي تم الترويج لها على الصعيد العالمي، وبالتالي فإن أي إجراءات وقائية ستكون مبررة”.
ووفقا للمشرع الروسي، فإن واشنطن تعبر عن استنكارها الشديد فيما يتعلق بالقصة كلها. ويمكنها العلم بالهجوم القادم دون محاولة منعه، ولكنها تنحى باللائمة إزاء هذا الأمر على الرئيس السوري مقدما، كما يمكن أيضا للولايات المتحدة أن تحاول خداع الجمهور العالمي بأنبوب اختبار آخر يحتوي على بعض مسحوق أبيض لتبرير أعمالها العدوانية، على حد قوله.
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