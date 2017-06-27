رصدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء استعدادات سورية في مطار الشعيرات لهجوم محتمل قالت إنه سيستخدم أسلحة كيماوية.

وقالت البنتاجون - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية -”نعتقد أن النشاط الأخير في قاعدة الشعيرات السورية مرتبط بالاستعداد لشن هجوم كيميائي جديد” .

يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الحكومة السورية تستعد فيما يبدو لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية، محذرا الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع “ثمنا فادحا” هو وجيشه، إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

وأوضح البيت الأبيض - في بيان نشر أمس - أن التجهيزات التي تقوم بها سوريا تماثل تلك التي اتخذت قبل هجوم بالأسلحة الكيماوية في الرابع من أبريل، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين؛ ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ (كروز) على قاعدة جوية سورية.