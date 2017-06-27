قام الأمير رعد بن زيد، نائب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان، اطمأن خلالها على مصابي حافلة المعتمرين، التي انقلبت بهم فجر أمس على طريق الأغوار الجنوبية - الطفيلة (180 كم جنوب غرب عمان)، لدى عودتهم من الأراضي المقدسة.

وأصدر الأمير رعد توجيهاته إلى الكوادر الطبية بتوفير كل ما يلزم من رعاية وخدمات طبية لمصابي الحادث الذي أسفر عن وفاة 6 معتمرين أردنيين، إصابة 38 آخرون بجروح ورضوض مختلفة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب، في تصريح صحفي، إنه تم إسعاف 17 إصابة إلى مستشفى الكرك، و17 إلى مستشفى الأمير زيد، وتحويل حالتين إلى مستشفى الأمير حمزة من ركاب حالفلة المعتمرين البالغ عددهم 49 مواطنا.

وأضاف أنه لم يبق في مستشفيات الوزارة سوى 15 إصابة تتلقى العلاج، فيما غادر بقية المصابين اليوم وأمس المستشفيات؛ بعد إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم لهم.

كان وزراء الصحة والأوقاف والنقل الأردنيون قد قاموا أمس بزيارة مصابي الحادث والاطمئنان على صحتهم، حيث أكد وزير الصحة الأردني محمود الشياب أن الحكومة الأردنية ستتكفل بنفقات علاج جميع المصابين بالحادث، كما وجه وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية الأردني الدكتور وائل عربيات صندوقي الزكاة والحج والعمرة بإجراء دراسة اجتماعية عاجلة للمصابين لتقديم ما يلزمهم من مساعدات مالية وعينية طارئة.

وألغت وزارة الأوقاف الأردنية اعتماد شركة الحج والعمرة التي تتبع لها الحافلة بعد التأكد من وجود مخالفات لها، وفق التحقيقات الأولية للوزارة.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الأوقاف الأردني الدكتور وائل عربيات، نائبا عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، اليوم، واجب العزاء لأهالي المتوفين بالحادث، حيث نقل لهم تعازي الدكتور الملقي، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بمواصلة تحقيقاتها ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.