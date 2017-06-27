أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “أوروبا تعرضت لعدة هجمات إلكترونية كبيرة عبر الإنترنت، اليوم الاثنين، وذلك بعد مرور شهر على انتشار فيروس “واناكراي” في جميع أنحاء القارة”.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الإلكتروني ضرب الحكومة الأوكرانية وشبكة الأنفاق الأوكرانية وشركة “روسنيفت” الروسية للنفط وشركة الشحن الدنماركية “آ.بي.مولير ميرسك”.

ونشر نائب رئيس وزراء أوكرانيا، روزينكو بافلو، صورة لجهاز الكمبيوتر الخاص به بعد أن تعرض للاختراق، قائلأ إن جميع أجهزة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأوكرانية وقعت ضحية لفيروس غير معروف.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية أن الفيروس يطلق عليه اسم “بيتيا” وهو فيروس ابتزازي يعطل أجهزة ويطلب 300 دولار “بيتوكوين”، وذلك وفقًا لما أفادت به شركة “مجموعة- أي بي” المتخصصة في الهجمات السيبرانية للوكالة.

وكان هجوم الكتروني كبير ضرب بريطانيا ثم أكثر من 100 دولة أخرى في مايو الماضي وهو فيروس الفدية الذي يدعى “واناكراي” والذي يعمل على حجب كل الملفات على أجهزة الكمبيوتر وطلب فدية مالية مقابل إعادة فتحها مرة أخرى.