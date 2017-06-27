"كاف" يحدد 9 يوليو موعدا لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس2017-06-27 17:17:39
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 9 يوليو المقبل موعدا لمباراة الزمالك وأهلى طرابلس الليبى فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر.
ويلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل مع كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في العاصمة هراري، حيث تسافر البعثة البيضاء إلى هناك يوم الخميس المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعات بدوري الأبطال، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول وأهلي طرابلس المركز الثاني فيما يأتي كابس يونايتد في المركز الرابع والأخير.
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:22:22 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
التجارة: فاو الصينية تدرس التواجد بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدةMon, 26 Jun 2017 08:43:51 GMT
-
عطلة خالية من الضغوط .. إليك نصائح ذهبية
تستطيع أن تغني للدنيا و تبتهج بها وترى كل الأشياء من حولك جميلة وواعدة، و تستطيع أيضاً أن تكره الدنيا و تكتئب لها ولا ترى فيها إلّا ما هو ردئ و محزن و باعث على التشاؤم ...Mon, 26 Jun 2017 04:20:44 GMT
-
ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2017
عواصم المحافظات.. يواصل المواطنون توافدهم على الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وتأمين تام من الأجهزة الأمنية. ...Tue, 27 Jun 2017 11:30:47 GMT
-
الأمن الروسي: منفذو هجوم مترو بطرسبورج استخدموا تطبيق تلجرام للتواصل بينهم
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين أن منفذي والمشرفين من الخارج على أعمالهم استخدموا تطبيق تلجرام في كل مراحل إعداد وتنفيذ العمل الإرهابي في مترو ...Mon, 26 Jun 2017 09:30:56 GMT