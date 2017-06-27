حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 9 يوليو المقبل موعدا لمباراة الزمالك وأهلى طرابلس الليبى فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر.

ويلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل مع كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في العاصمة هراري، حيث تسافر البعثة البيضاء إلى هناك يوم الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعات بدوري الأبطال، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول وأهلي طرابلس المركز الثاني فيما يأتي كابس يونايتد في المركز الرابع والأخير.