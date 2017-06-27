نشرت رئاسة الجهورية العربية السورية شريطا مصورا لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لقاعدة حميميم الجوية، حيث يظهر الأسد في الفيديو، وهو يصعد إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز سوخوي.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، أوضحت الرئاسة أن الأسد اطلع على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة.

يذكر أن قاعدة حميميم بريف اللاذقية تستضيف مجموعة القوات الروسية التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب في سوريا تلبية لطلب الرئيس السوري. وبدأت العملية العسكرية الروسية في البلاد في سبتمبر عام 2015.