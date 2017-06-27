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"التعليم": غدا إعلان نتيجة الدبلومات الفنية
طار شوقي وزير الترية والتعليم
طار شوقي وزير الترية والتعليم

"التعليم": غدا إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

2017-06-27 17:10:40

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم  إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016/2017، غدا الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج الامتحانات ونسب النجاح فى جميع الشعب.

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