عاقبت السلطات العسكرية فى ميانمار أكثر من 500 من العاملين فى قواتها المسلحة بسبب تجنيدهم أطفالًا فى الجيش.

وقرر جيش ميانمار، بحسب ما ذكرته صحيفة مياوادى التابعة له، أمس الاثنين، فرض عقوبة نزع الرتبة والحبس على 87 ضابطا و439 عسكريا بسبب تجنيدهم أو تشغليهم أطفالًا فى الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات فُرضت بموجب أحكام اتفاق موقع بين ميانمار والأمم المتحدة فى 2012، وينص على تحريم تجنيد الأطفال فى الجيش.

ويأتى القرار عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، عزم بلاده إخراج ميانمار والعراق من قائمة البلدان التى تجند الأطفال.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الجمعة الماضية فى بيان لها، أن جيش ميانمار سرح 67 قاصرًا ممن كانوا يعملون فى قواته.

ولفتت “اليونيسيف” إلى أن الجيش سرح 849 طفلًا من صفوفه، إلا أنه لا يوجد مصدر موثوق عن عدد الأطفال الذين ما يزالون فى الخدمة العسكرية.