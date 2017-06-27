 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 05:37 مساءً
روابط سريعة
ميانمار تنزع رتب 500 من العسكريين لتورطهم فى تجنيد أطفال بالجيش
جيش ميانمار

ميانمار تنزع رتب 500 من العسكريين لتورطهم فى تجنيد أطفال بالجيش

2017-06-27 17:14:52
وكالات

عاقبت السلطات العسكرية فى ميانمار أكثر من 500 من العاملين فى قواتها المسلحة بسبب تجنيدهم أطفالًا فى الجيش.

وقرر جيش ميانمار، بحسب ما ذكرته صحيفة مياوادى التابعة له، أمس الاثنين، فرض عقوبة نزع الرتبة والحبس على 87 ضابطا و439 عسكريا بسبب تجنيدهم أو تشغليهم أطفالًا فى الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات فُرضت بموجب أحكام اتفاق موقع بين ميانمار والأمم المتحدة فى 2012، وينص على تحريم تجنيد الأطفال فى الجيش.

ويأتى القرار عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، عزم بلاده إخراج ميانمار والعراق من قائمة البلدان التى تجند الأطفال.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الجمعة الماضية فى بيان لها، أن جيش ميانمار سرح 67 قاصرًا ممن كانوا يعملون فى قواته.

ولفتت “اليونيسيف” إلى أن الجيش سرح 849 طفلًا من صفوفه، إلا أنه لا يوجد مصدر موثوق عن عدد الأطفال الذين ما يزالون فى الخدمة العسكرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3