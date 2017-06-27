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الخارجية الألمانية تعرب عن رغبتها في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة القطرية
نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل

الخارجية الألمانية تعرب عن رغبتها في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة القطرية

2017-06-27 17:07:06
خاص: محيط

أعرب وزير الخارجيه الألماني زيجمار جابريل عن أمله فى حل دبلوماسي للازمةالقطرية من خلال المبادرات مثل المبادرة الكويتية والمفاوضات الخليجية والعربية”، كما أعرب جابريل عن أمله في إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات في سوريا والعراق وليبيا ومناطق الأزمات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم /الثلاثاء/ بين وزير الخارجية الألماني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور برلين حاليا.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني “يجب التوصل لتسوية للأزمة الخليجية، والوصول لحلول عبر المفاوضات والحوار الدبلوماسي أيضا في سوريا والعراق واليمن”.
وتظاهر نحو 30 شخصا أمام مقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين اليوم احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى ألمانيا.

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