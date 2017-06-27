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شاهد.. القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية للبلاد
القوات الجوية المصرية

شاهد.. القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية للبلاد

2017-06-27 17:08:04

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو لجهود القوات الجوية في رصد وتتبع وتدمير (12) سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنه بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة، و أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تلاحق القوات بملاحقة العناصر الإجرامية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



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