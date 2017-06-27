قال خفر السواحل في إيطاليا إن أكثر من 8 آلاف مهاجر، تم إنقاذهم خلال 48 ساعة في مياه البحر المتوسط أمام سواحل ليبيا، حيث تم إنقاذ أمس 5 آلاف مهاجر.

وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم إنقاذ 5 آلاف مهاجر أمس من على متن 4 زوارق و18 قاربا، مشيرا إلى أن مشاة البحرية العسكرية المشاركة في وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” والمنظمات غير الحكومية شاركت في هذه العمليات.

وفي مدريد، أكد الحرس الوطني الإسباني أن إحدى سفنه أنقذت 133 شخصا، بينهم 93 رجلا، و17 قاصرا، ورضيعين، و23 سيدة، بينهن 7 سيدات حوامل، وذلك من على متن زورق على بعد نحو 23 ميلا بحريا من سواحل ليبيا.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 73 ألفا و300 مهاجر إلى أراضي البلاد، وذلك منذ مطلع العام الجاري بزيادة تقدر بأكثر من 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

يذكر أن 2005 أشخاص بعضهم توفوا والبعض الأخر في عداد المفقودين، وذلك منذ مطلع العام الجاري، في محاولة منهم لعبور البحر المتوسط، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.