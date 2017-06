كشفت اليوم ترانسيند الشركة المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية، عن حلولها الجديدة المصممة لتخزين البيانات ومشاركتها مع أجهزة آبل المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، وتتضمن ذواكر فلاش لزيادة سعة التخزين بصورة فورية، وقارئ لبطاقات الذاكرة لنقل البيانات بصورة مباشرة بين أجهزة آبل المحمولة وبطاقات الذاكرة، وتطبيقات خاصة للاستفادة من مزايا جديدة ورائعة لأجهزة آبل المحمولة.

وتأتي في مقدمة الحلول الجديدة الذاكرة الفلاشية جيت درايف جو JetDrive Go 500 التي تعتبر إحدى أصغر الذواكر الفلاشية المتوفرة في السوق اليوم والحاصلة على شهادة MFi، وتمتاز بتصميمها الرشيق وبهيكلها المعدني المصنوع من الزنك، وتتوفر باللونين الفضي والذهبي، مما يعكس أناقة في التصميم تتماشى مع أناقة منتجات آبل المحمولة، كما أن أبعادها ليست صغيرة جدا إلى الحدّ الذي يمكن فقدانها أو عدم العثور عليها. وقد صمّمت هذه الذاكرة للعمل بصورة رئيسية مع أجهزة آيفون وآيباد وآيبود، فهي مزودة بمنفذين، الأول من نوع Lightning للتوصيل مع أجهزة آبل المحمولة، والثاني من نوع USB 3.1 (الجيل الأول)، بما يوفر طريقة مريحة للغاية للنسخ الاحتياطي للبيانات أو لنقلها بين أجهزة آبل المحمولة وكمبيوترات ماكنتوش أو الكمبيوترات العادية المكتبية منها والمحمولة، وتمتاز الذاكرة الفلاشية بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت بما يتيح الوصول إلى البيانات المخزنة على أجهزة آبل المحمولة بسرعة أثناء التجوال ونقلها أو تخزينها.

ومن الحلول التي توفرها ترانسيند في هذا المجال أيضا الذاكرة الفلاشية جيت درايف جو JetDrive Go 300 التي تأتي باللون الأسود الكلاسيكي أو الفضي أو الذهبي الوردي لتتماشى مع لون الجهاز الذي تستخدمه من آبل، وتعتمد هذه الذاكرة أيضا على منفذين الأول من نوع Lightning والثاني من نوع USB 3.1 (الجيل الأول)، بما يتيح تبادل البيانات بين الأجهزة المحمولة والكمبيوترات الشخصية بكل سهولة، وإلى جانب دعم هذه الذاكرة لوظيفة Airdrop فإنها توفر أيضا طريقة بديلة لمشاركة الملفات مع الأصدقاء في حال عدم وجود اتصال بالشبكة اللاسلكية أو في حال استخدام أجهزة تعتمد على منصات مختلفة عن بعضها، إذ يمكن نسخ الملفات والمستندات إلى الذاكرة جيت درايف جو 300 دون اتصال بالإنترنت.

وتوفر شركة ترانسيند مع الذاكرتين السابقتين تطبيق جيت درايف جو آب JetDrive Go App الذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام يمكن عبرها نقل البيانات وتنظيم الملفات وإجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات بسرعة. ومن المزايا الأخرى الفريدة للبرنامج وظيفة (Shoot and Save) التي تمكّن المستخدم من حفظ الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بأجهزة آبل المحمولة فورا على الذاكرة الخاصة بشركة ترانسيند، ويمكن تأمين البيانات المخزنة على هذه الذاكرة إما باستخدام كلمة مرور مكونة من أربعة أحرف أو باستخدام بصمة الاصبع.

كما طوّرت شركة ترانسيند قارئ بطاقات الذاكرة RDA2 الذي يعزز قدرات هواتف آيفون وأجهزة آيبود بالسماح بنقل ملفات الصور والفيديو التي يتم التقاطها بالكاميرا الرقمية إلى هذه الأجهزة لاجراء بعض التعديلات السريعة عليها ونشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوفر قارئ بطاقات الذاكرة هذا منفذا من نوع Lightning بما يتيح توصيله مع أجهزة آبل المحمولة لتخزين البيانات الخاصة ببطاقات SD و microSD ونقلها وإجراء نسخ احتياطي لها بحيث يمكن الوصول إلى ملفات الصور والفيديو من أي مكان وزمان. وقد حصل هذا القارئ على شهادة MFi الخاصة بالتوافق مع أجهزة آبل والتي تؤكد مطابقته لأعلى معايير الأمن والأداء العالي وجودة التصنيع التي تفرضها شركة آبل.

وتوفر ترانسيند مع هذا القارئ تطبيقا خاصا يمنحه وظائف إضافية تفوق ما يوفره قارئ بطاقات الذاكرة العادي، فمن الوظائف التي يوفرها إمكانية النسخ الاحتياطي للبيانات وتنسيق (فورمات) بطقات الذاكرة وتشفير الملفات وضغطها وفك ضغطها، فضلا عن حفظ التسجيلات (ملفات الصور والفيديو والصوت) مباشرة على بطاقات الذاكرة، وحماية البيانات بكلمة مرور مكونة من أربعة أحرف أو ببصمة الإصبع، وأخيرا إمكانية الوصول إلى خدمات التخزين السحابية.

وتتوفر الذاكرة الفلاشية جيت درايف جو 500 باللون الذهبي بسعتين هما 32 و 64 جيجابايت، وباللون الفضي بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، أما الذاكرة جيت درايف جو 300 فتتوفر باللون الفضي والأسود والذهبي الوردي بسعات تبلغ 32 و 64 و 128 جيجابايت. وتتمتع الذاكرتان إلى جانب قارئ بطاقات الذاكرة بضمان لمدة عامين من شركة ترانسيند.