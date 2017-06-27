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هجوم الكتروني يجتاح أجهزة الحكومة الأوكرانية
رئيس الحكومة الاوكرانية الجديد ارسيني ياتسينيوك

هجوم الكتروني يجتاح أجهزة الحكومة الأوكرانية

2017-06-27 16:22:02
خاص: محيط

قالت صحيفة (تلجراف) البريطانية اليوم الثلاثاء : إن هجوما الكترونيا كبيرا عبر الإنترنت ضرب الحكومة الأوكرانية وعدة شركات وخدمات بنية تحتية على نطاق واسع .. مشيرة إلى أن الهجوم طال عدة بنوك وشركات طاقة وحتى شبكة مترو الأنفاق في البلاد.

وكان هجوم الكتروني كبير ضرب بريطانيا ثم أكثر من 100 دولة أخرى في مايو الماضي وهو فيروس الفدية الذي يدعى (أريد البكاء) والذي يعمل على حجب كل الملفات على أجهزة الكمبيوتر وطلب فدية مالية مقابل إعادة فتحها مرة أخرى.

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