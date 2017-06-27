سيطرت القوات الشرعية اليمنية، اليوم الثلاثاء، على أجزاء كبيرة من جبل “مرثد” الاستراتيجي والمطل من الجهة الشمالية على مركز مديرية صرواح بمأرب.

وأشارت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية إلى أن قوات الجيش اليمني نجحت، مؤخرا، في تحرير عدد من المواقع بمنطقة “المخدرة” بمديرية صرواح المجاورة لمحافظة صنعاء من ميليشيات الحوثي.

يشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية شنت - في وقت سابق اليوم - هجوما على مواقع المتمردين في “وادي ربيعة” بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء؛ أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، فيما شنت قوات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المتمردين في مأرب.