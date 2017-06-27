نشر نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو صورة له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع لاعبي منتخب بلاده أثناء تدريباتهم استعدادا للقائهم مع منتخب تشيلي في إطار دور الأربعة ببطولة “كأس القارات” المقامة حاليا في روسيا.

وقال رونالدو في تغريده له : “مستعدون للقاء الغد”.

ويتنافس منتخبات البرتغال وتشيلي وألمانيا والمكسيك، على حجز مقعدين في المباراة النهائية بالبطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره تشيلي غدا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب “كازان أرينا” بمنطقة “جمهورية تتارستان”.