عاودت أسعار الذهب الارتفاع في مصر بقيمة 5 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، عقب تحرك السعر العالمي للأوقية بقيمة 8 دولارات في التعاملات الفورية، لتسجل الأوقية 1250دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى آخر تحديث لها كالتالي:

عيار 18 : 547.70 جنيه

عيار 21 : 639 جنيها

عيار 24 : 730.25 جنيه

الجنيه الذهب : 5112 جنيه

السعر العالمي للأوقية : 1250 دولار

وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية “الأونصة” بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك.