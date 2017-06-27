 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 05:41 مساءً
روابط سريعة
مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية
مطار القاهرة
مطار القاهرة

مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية

2017-06-27 16:04:44
وكالات

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة علي حسن، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إن رئيس قسم تفتيش الركاب أحمد بسيوني اشتبه في أحد الركاب المصريين القادمين من أمريكا، وبتفتيشه تم العثور على كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وإكسسوارات هواتف محمولة مخبأة بين طيات الملابس، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 800 ألف جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3