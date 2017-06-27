أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة علي حسن، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إن رئيس قسم تفتيش الركاب أحمد بسيوني اشتبه في أحد الركاب المصريين القادمين من أمريكا، وبتفتيشه تم العثور على كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وإكسسوارات هواتف محمولة مخبأة بين طيات الملابس، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 800 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.