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ترامب يجدد هجومه على الإعلام الأمريكي ويؤكد: ينشرون أخبارا كاذبة
ترامب وابو مازن

ترامب يجدد هجومه على الإعلام الأمريكي ويؤكد: ينشرون أخبارا كاذبة

2017-06-27 15:54:07
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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإعلام الأمريكى، بعد استقالة 3 صحفيين من شبكة CNN الإخبارية بسبب تقرير كاذب عن صلة ترامب بروسيا.

وقال فى تغريدة على حسابه فى موقع “تويتر”، “اضطرت  CNN لحذف مادة كبيرة حول روسيا كما اضطر 3 من العاملين في الشبكة للاستقالة. وماذا عن المواد المزورة الأخرى التي ينتجونها؟ أخبار كاذبة”.

واتهم الرئيس الأمريكي، كلا من “نيويورك تايمز” و “واشنطن بوست” و شبكات ” NBC, CBS & ABC” بنشر أخبار كاذبة.

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