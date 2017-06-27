هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإعلام الأمريكى، بعد استقالة 3 صحفيين من شبكة CNN الإخبارية بسبب تقرير كاذب عن صلة ترامب بروسيا.

وقال فى تغريدة على حسابه فى موقع “تويتر”، “اضطرت CNN لحذف مادة كبيرة حول روسيا كما اضطر 3 من العاملين في الشبكة للاستقالة. وماذا عن المواد المزورة الأخرى التي ينتجونها؟ أخبار كاذبة”.

واتهم الرئيس الأمريكي، كلا من “نيويورك تايمز” و “واشنطن بوست” و شبكات ” NBC, CBS & ABC” بنشر أخبار كاذبة.