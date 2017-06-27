شدد محافظ الأقصر محمد بدر اليوم على اتخاذ الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون علي الجميع خاصة من يتسبب في تلوث مياه الترع والمصارف، مشيرا إلى سرعة التنسيق مع أجهزة البيئة والري لتطهير الترع والمصارف، مكلفا رؤساء المدن والقري بمتابعة سيارات الكسح والنظافة وإحكام الرقابة عليها وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك عقب تلقي محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء، شكوى خاصة بتفريغ حمولة سيارة كسح صرف صحي في إحدى مصارف المياه بمنطقة الخضيرات بقرية البغدادي بمدينة البياضية بالمحافظة، وقرر المحافظ معاقبة كل من رئيس قرية البغدادي “ع .أ.أ” وسائق سيارة الكسح “غ.ع.أ” وإيقافهم عن العمل وإحالتهما للنيابة الإدارية إلى التحقيق في الواقعة.

وطلب المحافظ من الأهالي برصد وإرسال وقائع المخالفات فورا للتحقيق فيها واتخاذ اللازم بشأنها، بالإضافة إلى سرعة معاقبة المخالفين والتصدي لهم خاصة في الشأن البيئي؛ مما له الأثر السلبي على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، كافة رؤساء المدن والقري ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنبيه علي سائقي سيارات الكسح بضرورة الالتزام بخط السير المقرر لتفريغ الحمولة في الأماكن المخصصة لها بما لا يسبب أضرار أو تلوث، مشددا على أهمية المرور والمتابعة الدورية والرقابة وعدم إلقاء مخلفات الكسح في الترع والمصارف، والأراضي الزراعية أو أي مكان غير مخصص لها.