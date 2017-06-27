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وزير خارجية البحرين ردا على شتائم كتائب قطر: السب يأتي ممن يعيش على الكذب
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

وزير خارجية البحرين ردا على شتائم كتائب قطر: السب يأتي ممن يعيش على الكذب

2017-06-27 15:50:23
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علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد على الشتائم والسباب الذي يطاله من الكتائب القطرية، مؤكدا أن السب والشتائم يأتي دائما من الذى يعيش على التفرقة والكذب.

وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر” :”السب و الشتم لا يأتي مِن مَن تربطنا به وشائج القربى ، بل يأتي من الغريب الذي يعتاش على التفرقة و الكذب و الافتراء.. قطر.. البحرين”.

كان وزير الخارجية البحريني، قد أكد أن أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني، ولم يكن عسكري أبدا، قائلا :”إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكرى الذى تتحمله قطر”.

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