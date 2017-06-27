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هاني زادة يعاين ملعب تدريب «الزمالك» في زيمبابوي
هاني زادة
هاني زادة

هاني زادة يعاين ملعب تدريب «الزمالك» في زيمبابوي

2017-06-27 15:47:58
وكالات

حرص هاني زادة عضو محلس إدارة نادي الزمالك المتواجد حاليا في زيمبابوي على معاينة الملعب الفرعي لاستاد “هراري الوطني” والذي من المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته عليه، استعدادا لمواجهة “كابس يونايتد” الزيمبابوي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال زادة - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء - إنه من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على الملعب الفرعي يومي الخميس والجمعة في الثالثة عصرا بتوقيت زيمبابوي وهو نفس توقيت القاهرة وفي يوم السبت سيؤدي الفريق تدريباته على ملعب المباراة.
وعقب ذلك، عقد عضو مجلس الادارة جلسة مع مديرة التسويق بنادي “كابس يونايتد” الزيمبابوي وعضو مجلس إدارة النادي أيضا من أجل الترتيب للمباراة ، وقام زادة عقب الجلسة بمعاينة فندق إقامة البعثة والتي من المقرر أن تصل الخميس المقبل .
وكان زادة وصل أمس إلى زيمبابوي، من أجل تجهيز إقامة وتنقلات وملاعب تدريب الفريق الأول، واستقبله فور وصوله، وفد من السفارة المصرية برئاسة السفير مؤيد الضلعي، الذي أكد بدوره على اهتمام السفارة بزيارة البعثة، والعمل على تذليل كافة العقبات.

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