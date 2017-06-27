الموت يغيب الرجل الثاني بعهد «حافظ الأسد».. تعرف عليه2017-06-27 15:51:55
ترجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد فترات متباينة حول شائعات وفاته .
ومنذ الـ18 من الشهر الجاري، تداول نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة طلاس إثر تدهور حالته الصحية، وإدخاله غرفة العناية المركزة في مستشفى “ديكارت” بالعاصمة الفرنسية، إلا أن عائلته والمقربين منه نفوا وفاته حينها، قبل أن يعلن نجله اليوم رسميًا وفاته.
من هو مصطفى طلاس؟
العماد أول مصطفى عبد القادر طلاس سياسي بعثي وجنرال عسكري سوري شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية ونائب رئيس مجلس الوزراء بالفترة من عام 1972 حتى 2004.
يعتبر من أبرز المقربين من الرئيس حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم، وهو أحد قادة حرب أكتوبر 1973 جبهة القنيطرة والجولان، وُصف طلاس في حقبة الرئيس الراحل حافظ الأسد، بأنه “الرجل الثاني في سوريا”، لكنه انشق عن الجيش السوري سنة 2012.
انتسب إلى الكلية العسكرية سنة 1952 وتخرج كملازم في سلاح المدرعات سنة 1954، اشترك في فبراير 1966 في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمين الحافظ وعين بعدها قائدا للمنطقة الوسطى واللواء المدرع الخامس، سنة 1968 أصبح رئيسا للأركان ونائب وزير الدفاع.
اشترك في نوفمبر 1970 في الحركة التصحيحية التي قادها حافظ الأسد، وكان من أبرز مخططي حرب أكتوبر في الجانب السوري.
انتخب عضوًا في القيادة القطرية لحزب البعث السوري في المؤتمر القطري السادس في أبريل 1975، وعين رئيسا للجنة الحزبية العسكرية في يناير 1977 لعب دورا مهما في إحباط سيطرة رفعت الأسد على الحكم سنة 1984.
مصطفى طلاس من مواليد مدينة الرستن 1932، تقاعد عام 2004 وكان يحمل رتبة عماد أول، لكنه أعلن انشقاقه عن الجيش السوري في يوليو 2012، عقب احتجاجات شعبية تطالب الرئيس الروسي بشار الأسد بالتنحي عن الحكم، وغادر سوريا إلى فرنسا.
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