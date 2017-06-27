حالة من السعادة عمت كل من استمع من الرجال الى اغنية المطرب رامي صبري الجديدة “الراجل” ، حيث حققت الأغنية خلال يومين من إطلاقها على فيس بوك ما يزيد على مليون مشاهدة ، فيما هاجمت الفتيات والسيدات تلك الأغنية واعتبرنها تظلم المرأة، لأن الرجل يقوم بالعديد من التصرفات التي تجبر المرأة على العصبية وتحويل المنزل إلى آتون من “النكد” .

وأشرن في تعليقاتهن على صفحة “مزيكا”، أنها نصرت الرجل على المرأة، وجعلته يرى أنه مظلوم منها ، فقالت أحدهما ” انا كرهتك اقسم بالله خطيبي قارفني بالأغنية وبيقولي اسمعيها وافهمي .. سخنته عليا حررراااام عليك”.

وقالت أخرى، طبعا هتلاقي الرجاله معجبين بالاغنيه اوي . بس انت كده ظلمت البنت يارامي صبري حراااااااام عليك .. المفروض الكلام علي البنات مش علي الرجال علشان علطول البنت هيا الي مظلومه مش الرجل”.

ورد أحد المعلقين الرجال قائلا ” شابوووه على الكلمات حطيت ايدك على الجرح بس ماينفعش نتعامل معاهم بالاغانى يعنى حنتعب نفسنا”.

يذكر أن الأغنية كلمات الشاعر وائل توفيق، ألحان رامي صبري، توزيع جلال الحمداوي.

وتبدأ مقطع الأغنية بـ «عايز أقولك حاجة اسمعي مني فاللي هيتقال.. لما الراجل يتكلم الست معندش معاه.. متقولوش حاضر فكلام يتقال تاني يوم تنساه.. تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه».

رامى صبري فى سطور ..

رامي صبري مطرب مصرى من مواليد 1978 ، ولد ونشأ في القاهرة وكان طموحه منذ الصغر أن يصبح فنانا مشهورا.

قبل تخرجه من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأت مسيرة رامي صبري الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لمطربين أمثال عامر منيب ، شيرين عبد الوهاب ، فضل شاكر ومع نجاح هذه الأغاني بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية و في سنة 2005 التقى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني مع تصوير ثلاث أغاني منه على طريقة الفيديو كليب “حبيبي الأولاني”، “مش انا” و”بحبك” وحققت هذه الأغاني بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل “الف ما شاء الله عليك” و”هتبعد يوم” و”لا يا قلبي” و”ليالي” نجاحا لافتا.

وبعد نجاح هذا الألبوم بدأ في اجراء حفلات فنية شبابية، كما شارك في عدة حفلات أخرى كحفلات دفعات التخرج وحفلات الجمعيات والمؤسسات من هنا بدأ نجاح المطرب الفني، واضحى مطربا من المطربين الشباب المشهورين في مصر، وتزامن هذا الأمر مع ظهوره الاعلامي في عدة برامج ذات نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي مثل تاراتاتا ونغم وسكوت حنغني.

و اختير أيضا المطرب في ذات السنة للتمثيل إذ عرضت عليه سيناريوهات لأفلام سينمائية ولكنه رفض تلك العروض مبررا ذلك برغبته في التركيز على مشواره الغنائي وبرغبته في أن يكون “طارق العريان” هو مخرج فيلمه الأول.

و في سنة 2008 ، بذل المطرب جهودا مضنية في سبيل طرح البومه الثاني ولكنه تعرض للعديد من المشاكل منها ان الألبوم تعرض للقرصنة وانتشرت موسيقاه على شبكة الأنترنت، وأجل طرح الألبوم عدة مرات مما جعل المطرب في سباق مع الوقت ليتمكن من تأليف وتلحين اغان جديدة للألبوم لطرحه حتى تمكن من ذلك أخيرا صيف 2008، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا جماهيريا وعلى مستوى المبيعات رغم ضعف الدعاية الإعلانية التي صاحبت الألبوم، والتي اقتصرت على ومضات اشهارية قليلة عبر التلفزيون وبعض البوسترات.

صور رامي صبري أغنية “كلمه” بإخراج طارق العريان وحققت تلك الأغنية نجاحا باهرا واحتلت المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية اتبعها بتصوير دويتو من حفل رفقة الفنانة أصالة نصري زوجة طارق العريان وهو “مش فاكر ليك”، وبعدها كل من “الكلام كلو عادي” و”جوايا هتعيش”.

كما أطلق ألبوم وأنا معاه عام 2013 من انتاج محسن جابر في أول تعاون بينهم وحقق الألبوم نجاح ضخم ومن أكثر الأغاني التي حققت نجاح ضمن أغاني الألبوم ” مسألتنيش ” و ” مش فارق ” و ” مع الأيام ” كما صور رامي صبري من الألبوم أغنيتين بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر سامي في دولة التشيك وهم ” وأنا معاه ” و “برتاح “.

وفي ثاني تعاون بينه وبين شركة مزيكا أطلق ألبوم ” أجمل ليالي عمري ” عام 2015 وحقق نجاح منظور وسط الألبومات التي صدرت في نفس الوقت وحققت أكثر من أغنية ضمن أغاني الألبوم نجاح جماهيري ضخم ومنهم ” وعد مني ” و ” نفسها تشوفني ” و ” في كل مكان ” وغيرهم كما صور مع المخرج موسى عيسى في دبي أغنية ” أجمل ليالي عمري ” وأغنية ” تعالي ” التي انتشرت بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم.