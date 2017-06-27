أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء عن وفاة 25 مواطنا وإصابة 238 آخرين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، في حوادث مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية‪.‬

وأوضح مستشار الوزير للرعاية الحرجة والطوارئ الدكتور شريف وديع - في بيان اليوم - أن من بين الوفيات 8 بسبب الغرق بمحافظات المنيا والشرقية والإسكندرية وأسوان ‪ .‬

‬وأضاف أن من بين الحالات المرضية 222 مصابا بسبب حوادث الطرق بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر “مدينة الغردقة” ومطروح والإسكندرية، و9 حالات اشتباه تسمم، وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد إن الحملة التي وجهها وزير الصحة والسكان من إدارة مراقبة الأغذية مازالت مستمرة في عملها بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية للمنشآت والعاملين بها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك ، والإجازة الصيفية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن خطتها للتأمين الطبي للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بزيادة عدد سيارات الإسعاف إلى ‪2240‬ سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية إضافة إلى ‪10‬ لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والتوجيه بضرورة تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم ، وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة.