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لافروف وجابرييل يبحثان غدا التسوية السورية واتفاقيات مينسك
سيرجي لافروف ووزير الخارجية الايراني ظريف

لافروف وجابرييل يبحثان غدا التسوية السورية واتفاقيات مينسك

2017-06-27 15:27:25
خاص: محيط

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، خلال اجتماعهما غدا الأربعاء في كراسنودار الروسية، المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات (مينسك) الخاصة بالأزمة في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز عملية السلام في سوريا.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - “سنواصل تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك مسار تنفيذ اتفاقيات (مينسك) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، والدفع بعملية السلام في سوريا، والمسائل المتعلقة بالأمن الأوروبي ومكافحة الإرهاب الدولي”.

وسيبحث الوزيران، الوضع الحالي للعلاقات الروسية - الألمانية، والمسائل العملية من جدول الأعمال الثنائي.

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