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السفير البريطاني لرمضان صبحي: مبروك يا عريس
رمضان صبحي
رمضان صبحي

السفير البريطاني لرمضان صبحي: مبروك يا عريس

2017-06-27 15:23:51
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هنأ السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن لاعب كرة القدم بنادي “ستوك” الأنجليزي رمضان صبحي بمناسبة زواجه، موجها إلى الشكر لمنحة دعوة لحفل الزفاف.
وقال السفير البريطاني من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “مبروك يا عريس وشكراً على الدعوة”.
وكان رمضان صبحي قد احتفل أمس بزواجه على حبيبة كريمة نجم النادي الأهلي سابقا إكرامي بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي والمشاهير.

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