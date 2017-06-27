أهم 4 مواقع للحصول على وظيفة في ايطاليا2017-06-27 15:23:12
تبحث العديد من الشركات الإيطالية، عن خريجين يتقنون اللغة الانجليزية والإيطالية ذات مهارات عالية وشهادات جامعية لتوظيفهم في شركاتهم، خاصة بعدما يغادر أغلب الإيطاليين بلادهم للبحث عن فرص أفضل في الدول الأوروبية، الأمر الذي يتيح فرص عمل للطلاب الدوليين .
ويسمح للطلاب الدوليين بالعمل في إيطاليا حتى 1.040 ساعة سنويا، كما يسمح للطالب الدولي بالبقاء في إيطاليا بعد الانتهاء من دراسة الماجستير أو الدكتوراه لمدة 12 شهر فقط من اجل البحث عن وظيفة.
وفي حالة انهاء الطالب الدولي دراسة البكالوريوس في إيطاليا، ويريد البقاء والبحث عن وظيفة، عليه أن يستبدل إقامة الطالب بإقامة عمل إيطالية بشرط الحصول على وظيفة مسبقا في إحدى الشركات الإيطالية.
يتعرض الطالب بعد التخرج لأكبر منافسة مع الإيطاليين، لذلك يجب التركيز على المهارات الشخصية والصدق، لا تتطلب اتقان اللغة الإيطالية، ولكن يجب أن يكون لديك اللغة الإنجليزية بطلاقة.
وعن أبرز المواقع التي توفر وظائف للطلاب المتخرجين، نعرض لكم 4 مواقع يعدوا من أكبر المواقع الموثوق فيها.
Lavorare.net – وظائف الخريجين http://www.lavorare.net/
Primolavoro – وظائف الخريجين http://www.primolavoro.it/
كامبيو افورو – http://www.cambiolavoro.com/lavoro.htm
EURES (للأوروبيين) https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
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