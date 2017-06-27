أصبح موعد الجولة الجديدة للمفاوضات السورية بين الحكومة والمعارضة نهائيا في 10 يوليو المقبل، بعد إعلان الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاعتمادات للصحفيين القادمين من خارج سويسرا لتغطية المفاوضات لتقديم الخطابات المطلوبة لاعتمادهم في الفترة المقررة للمفاوضات، والتي تمتد حتى 15 يوليو المقبل.

ومن جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا سوف يقوم بمداخلة عصر اليوم (الرابعة بتوقيت جنيف والقاهرة) يضع فيها مجلس الأمن في صورة تطورات الملف السوري، حيث سيقدم دي ميستورا مداخلته من جنيف.