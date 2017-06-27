شاركت أكثر من 30 مؤسسة تونسية مختصة في قطاع الصناعات الغذائية من بينها 17 مؤسسة مختصة في تصدير زيت الزيتون، في فعاليات المعرض الصيفي للطعام الفاخر «فانسي فوود» الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، بنيويورك (الولايات المتحدة المريكية) .

وأوضح بيان لمركز النهوض بالصادرات التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه تهدف المشاركة التونسية في هذا المعرض، إلى استعراض تنوع المنتوجات الغذائية المحلية المتكونة خاصة من زيت الزيتون والتمور والعجين الغذائي والمنتجات الغذائية المعلبة والهريسة.

ويعتبر «فانسي فود» من أهم معارض الصناعات الغذائية التي تقام في أمريكيا الشمالية وتشارك فيه سنويا، قرابة 2550 مؤسسة مختصة في المجال قدمت من 55 بلدا وهو يستقبل ما يربو عن 45 ألف زائر.

واستحوذ الجناح التونسي، الذي امتد على مساحة 300 متر مربع، على انتباه عدد كبير من المهنيين الذين توافدوا للتعرف على عروض المؤسسات التونسية المشاركة، وقد تميزت المشاركة التونسية بتقديم عروض للطبخ، خصصت للمهنيين ووسائل الإعلام،وقدمت خلالها أطباق وأكلات تونسية متعددة مكنت الزائر من اكتشاف نكهات فريدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشارك في هذا المعرض منذ انطلاقها سنة 1999، للتعريف بالمنتجات الغذائية ودعم جهود المؤسسات المحلية للنفاذ إلى السوق الأمريكية.

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