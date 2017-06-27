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«الصحة» بقنا: إحالة «كبير الصيادلة» للتحقيق بسبب كميات الأمصال
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

«الصحة» بقنا: إحالة «كبير الصيادلة» للتحقيق بسبب كميات الأمصال

2017-06-27 15:15:21
وكالات

قرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن خضاري، إحالة كبير الصيادلة بإدارة قنا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية مع خصم الحافز الإضافي بسبب وجود كميات قليلة من الأمصال بالوحدات الصحية، خاصة مصل “العقرب”، بالرغم من توافره بمخازن الإدارة والمديرية .
كما قرر وكيل وزارة الصحة بإحالة طبيبين بوحدة سيدي عبد الرحيم الصحية ووحدة مدينة العمال للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية وذلك لتغيبهم عن العمل.
جاء ذلك بعد قيام وكيل مديرية الصحة الدكتور راجي تواضروس على رأس فريق للمتابعة الدورية بزيارة مفاجئة للوحدات الصحية في ثالث أيام العيد للاطمئنان علي سير العمل ، ومدى توافر أدوية الطوارىء والمحاليل والأمصال حيث تفقد عدد من الوحدات ومنها: حي المصالح، وسيدي عمر، وسيدي عبد الرحيم.
ورصد الفريق بعض السلبيات وأوجه القصور وغياب بعض الأطباء حيث تم عرض التقرير علي وكيل وزارة الصحة الذي أصدر القرارات بإحالة جميع المقصرين إلى التحقيق .

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