أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاء الوزارة من إعداد أدلة استرشاديه مجانية للراغبين في السفر للعمل بالدول العربية والأوروبية، تتضمن حقوق وواجبات العامل في دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله، وذلك من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة ، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقال سعفان إن دليل العمل في إيطاليا الذي أعده المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، أشار إلى أن سوق العمل الإيطالي يعمل به حوالي 4.5 مليون عامل أجنبي بنسبة 7% من السكان، وتقدر العمالة المصرية التي تعمل فيه بـ 152 ألف عامل.

وكشف أن هناك عدة طرق شرعية لدخول الدولة، الشائع منها الاستقدام المباشر عن طريق إحدى الشركات التي تعمل بإيطاليا، بمعنى أن شركة تطلب عامل أو مجموعة عمال محددين ويكونوا ذوو مهارة نادرة في تخصص عمل الشركة، إلا أن هناك شروطا للشركة وهي أن يكون لها حجم أعمال معين وتسدد الضرائب للدولة الإيطالية.

وتابع “أما دخول العمالة الموسمية فيصدر بها قرار حكومي كل عام، ويكون عقد العمل محدد المدة، ولتنفيذ عمل معين في وقت محدد، فضلا عن الاستقدام العائلي، حيث يحق للعامل المصري الذي لديه إقامة بإيطاليا أن يستقدم أسرته والحصول على إقامات عائلية، ومن الممكن تحويل تلك الإقامات إلى إقامة من أجل العمل فيما بعد، في حال حصول فرد الأسرة على عقد عمل، كما يمكن للمصري الحاصل على جنسية إيطالية أن يستقدم إخوته، والزوجة أو الزوج، والأولاد”.

وأشار إلى أنه من ضمن طرق دخول الدولة الدراسة عن طريق أن يراسل الشخص كلية إيطالية في تخصص دراسته، ويستخرج إقامة للدراسة التي من ممكن أن تتحول إلى إقامة للعمل، بالإضافة إلى الدخول عن طريق الحصول على تأشيرة عمل حر.

ويمكن الدخول أيضا للعلاج، عن طريق تواصل المريض مع إدارة مستشفى ما ويقدم للإدارة التقارير الطبية، فترسل له فيزا علاج بشرط تسديد جزء من مصاريف العلاج مقدما، وللسياحة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة لذلك من رصيد بنكى وخلافه.

كما أوضح دليل الإرشادات كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية، وذلك بعد قضاء فترة لا تقل عن 10 سنوات على الأراضي الإيطالية بصورة رسمية.

ويعتبر العامل المصري من أمهر العمالة الأجنبية التي يعتمد عليها سوق العمل الإيطالي خصوصا في مجال المطاعم والفنادق والمعمار وشركات الخدمات.

ويبين الدليل عدة نصائح وإرشادات للعمالة المصرية التي يجب أن يتبعها العامل المصري فور دخوله إيطاليا وهي إثبات بياناته في السفارة المصرية بروما أو القنصلية بميلانو، واستخراج بطاقة المعاملة المالية ” CODICE FISCALE” وعن طريقها تتم كل تعاملاته المالية، والتقدم للحصول على الإقامة حسب نوعها، واستخرج بطاقة الهوية الشخصية، والحرص على الحصول على بطاقة التأمين الصحي ودفتر العمل.

ويؤكد الدليل ضرورة إبرام عقد عمل غير محدد المدة، وهو السائد، على الرغم من وجود عقود محددة المدة مثل عقد لإنجاز عمل معين أو عقد العمل الموسمي، وساعات العمل الفعلية (40) ساعة أسبوعيا مقسمة على عدد أيام الأسبوع.

ويمكن للعامل أن يعمل عدد من ساعات العمل الإضافية إذا كانت بشكل منظم، ويحق للعامل راحة يومية لمدة 11 ساعة متواصلة، وراحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (تكون في الغالب يوم الأحد من كل أسبوع) بالإضافة إلى العطلة السنوية لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع مدفوعة الأجر ولا يمكن العدول عنها أو رفضها، ومتوسط معدل الأجور للعامل ما بين 1000 و1200 يورو شهريا.

ويجب التأكد من أن صاحب العمل يدفع أقساط التأمين والمعاشات باستخراج ما يسمى (أستراتو دل الكونت)، وللعامل الذي تقيم أسرته معه بإيطاليا ويعمل بشكل رسمي، له الحق في الإعانة العائلية (السنيو فاميلياري) للزوجة مبلغ وكل طفل من أولادة له مبلغ آخر.

وللعامل الحق في مرتب 15 شهرا في العام الواحد، بالإضافة مرتب “الترشيزموو” يستحق في 31/12 من كل عام، وكذلك مرتب “الكواتروشيزمو” ويستحق في 30/6، فضلا عن شهر “الفريا” وهو الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وإذا عمل العامل خلال هذا الشهر يحصل على ضعف المرتب.

ويحق للعامل في حالة انتهاء علاقة العمل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة “bona ucita” معدل مرتب شهر عن كل سنة خدمة، كما يحق له طلب أعانة بطالة في حالة فصلة من العمل فصلا تعسفيا أو لأي سبب ليس للعامل دخل فيه.

وللعامل الحق في المساهمات الاجتماعية (البونص) فللطفل الذي لا يتجاوز الست سنوات الحق في بونص شراء مجاني في حدود 70 يورو، وكذلك الزوجة الحامل في الشهر السابع لها بونص شراء، كما يحق للعامل معاش كامل بوصوله السن القانونية (66,7) بشرط أن يكون مسدد الحد الأدنى من الأقساط التأمينية وهي (20) سنة.

ولأسرة العامل المتوفي الحق في معاش، بشرط أن يكون العامل مؤمن عليه حد أدنى 5 سنوات قبل الوفاة، ويكون مسدد تأمينات 3 سنوات من هذه الخمس سنوات على الأقل، ولأسرة العامل المتوفى الحق في مكافأة لمرة واحدة “Tantum” إذا كان العامل غير مسدد الحد الأدنى من أقساط التأمينات.

وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو ألا يتوانى في تقديم المساعدة والمشورة.