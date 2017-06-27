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التحالف الدولي: نفذنا غارات على دير الزور يومي 25 و26 يونيو الجاري
دير الزور

التحالف الدولي: نفذنا غارات على دير الزور يومي 25 و26 يونيو الجاري

2017-06-27 14:53:44
محيط: أ. ش. أ

أكد التحالف الدولي - الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية - اليوم الثلاثاء أنه شن غارة جوية على الميادين في دير الزور يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وطالب مديرالمرصد السوري رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع القناة، التحالف الدولي بالتحقيق مع العملاء الذين يمدونهم بمعلومات عن أهداف غير دقيقة تودي بحياة المدنيين، وليس الاعتراف بشن هجمات.. وفقا قناة (العربية الحدث) الإخبارية.

وأضاف عبدالرحمن أن “منزل أبو عبدالله النعيمي القيادي السابق في جبهة النصرة تحول إلى سجن لتنظيم داعش بالميادين في دير الزور، وهناك سجناء مدنيون متواجدين في المنزل، إلا أن التحالف الدولي استهدف هذا المنزل وهو على علم بأن عشرات المدنيين هم سجناء لدى التنظيم في المنزل”.

وأعلن المرصد السوري - في وقت سابق من اليوم - مقتل 57 شخصا بينهم مدنيون، جراء غارة شنتها قوات التحالف الدولي على سجن لتنظيم داعش في الميادين شرق سوريا.

وأوضح أن طائرات التحالف الدولي استهدفت فجر الاثنين سجنا يتبع للجهاز الأمني في تنظيم داعش بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل 42 سجينا مدنيا فضلا عن 15 عنصرا من تنظيم داعش ما بين سجناء وحرس.

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