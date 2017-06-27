أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية سامح هنداوي إنه تم ضخ 2275 طنا من المواد البترولية سولار وبنزين 80 و92 بزيادة 10%، بالإضافة إلى ضخ 58 ألف اسطوانة بوتاجاز منزلي، و3 آلاف و210 غاز تجاري، وزن 25كيلوجراما.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 54 قضية تموينية متنوعة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.

وأكد أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، خلال الاحتفالات بعيد الفطر.. مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء، وتوفير جميع السلع للمواطنين.