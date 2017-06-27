قال مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إن 103 مصريين عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل 103 مصريين، من بينهم 90 وصلوا بشكل شرعي، و13 “غير شرعي”، كما تم إنهاء إجراءات سفر 284 شخصا، من بينهم 22 مصريًا و262 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.