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الإمارات تعلن موعد عيد الأضحى فلكيًا
عيد الاضحى - اضحية - لحوم

الإمارات تعلن موعد عيد الأضحى فلكيًا

2017-06-27 15:18:59
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أكد الباحث الإماراتى في علوم الفلك والأرصاد الجوية إبراهيم الجروان في تصريحات بحسب «24 الإماراتى» أن “هلال شهر ذي الحجة سيولد الساعة 22:30 من يوم الإثنين 21 أغسطس 2017

وأوضح أنه سيغرب مساء يوم الثلاثاء بعد غروب الشمس بـ35 دقيقة يكون خلالها فوق الأفق الغربي، وعليه سيوافق فلكيًا الأربعاء 23 أغسطس 2017 غرة ذو الحجة 1438، وعليه سيصادف يوم الجمعة 31 أغسطس وقفة عرفة، والسبت 1 سبتمبر عيد الأضحى المبارك”.

ووفقًا للتقويم المدرسي المعتمد من قبل مجلس الوزراء الإماراتي يبدأ دوام الهيئة التدريسية 3 سبتمبر 2017، ويعقبه دوام الطلبة في 10 من سبتمبر المقبل.

وتتزامن عطلة عيد الأضحى المبارك في الإمارات لهذا العام مع عطلة نهاية العام الدراسي 2016 – 2017، إذ يصادف عيد الأضحى المبارك فلكيًا 1 سبتمبر المقبل فيما يبدأ دوام طلبة المدارس في جميع المراحل للعام الأكاديمي 2017 – 2018 في 10 سبتمبر المقبل، لتصبح مدة الإجازة الصيفية 70 يومًا، وبذلك يزداد عدد أيام العطلة الصيفية للطلبة 13 يومًا إضافيًا عن العام الماضي.

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