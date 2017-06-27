قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة برفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك من أحياء الجيزة، وكان أغلبها من المناطق ذات الكثافة السكانية وهي (الوراق وبولاق الدكرور والهرم وشمال الجيزة والعمرانية ومناطق المنيب وساقية مكي بجنوب الجيزة).

وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى إنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاع النظافة والحدائق خلال أيام العيد للعمل على مدار اليوم ، كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجانا على رواد الحدائق العامه والمتنزهات، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وكلف المحافظ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عزت الخرصة بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة بإصلاح ما تم إتلافه من المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة .