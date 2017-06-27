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مودي يلاحق ترامب في سباق الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي
ناريندرا مودي وترامب

مودي يلاحق ترامب في سباق الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي

2017-06-27 14:36:36
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عمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “رائدين عالميين لشبكات التواصل الاجتماعي”.

وقال ترامب في كلمة ترحيبية بضيفه الهندي في واشنطن:”سعيد بإبلاغ الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام، والشعب الهندي، بأننا رائدان دوليان لشبكات التواصل الاجتماعي. نحن نؤمن بإمكانية أن يكون الشعب على اتصال مباشر مع مسؤوليه وأن نستمع إلى رد منه”.

يُذكر أن ترامب ومودي يعدان من أنشط المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويتفاعل مع تغريداتهما الملايين من الناس، حيث يتابع صفحة رئيس الوزراء الهندي 31 مليون شخص، فيما يتقدم الرئيس الأمريكي عليه قليلا برقم يقترب من 33 مليون شخص.

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