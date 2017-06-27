أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء بأن قوات الشرعية اليمنية شنت هجوما على مواقع المتمردين في وادي ربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، شمال شرق صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وأضافت القناة أن الطرفين تبادلا قصفا مدفعيا في مواقع متفرقة بصرواح، فيما شنت قوات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المتمردين في مأرب.

وكانت قوات الشرعية قد أحبطت - في وقت سابق - هجومين لمليشيات الحوثي وصالح على مواقعها في مديريتى المخا وموزع غرب تعز، كما تمكنت من إحباط محاولات تسلل للانقلابين إلى مواقعها في جبل العويد بمنطقة العبدلة في مديرية مقبنة، غرب تعز، جنوب اليمن.

وفي ذات السياث تمكّن مسلحو جماعة الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، صباح الثلاثاء، من السيطرة على منطقة جديدة، محاذية لمدينة عسيلان، في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، إن “مسلحي الحوثي وحلفائهم تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على منطقة بيت صبيح، المحاذية لمدينة عسيلان المركز الإداري لمديرية عسيلان، وتبعد عنها نحو نصف كيلومتر فقط من جهتها الشمالية الغربية”.