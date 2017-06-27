توفى وزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس عن عمر ناهز 85 عاما في أحد مستشفيات فرنسا حيث كان يقيم هناك منذ خمس سنوات.

ولم يذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الثلاثاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن طلاس يعتبر من أبرز المقربين من الرئيس حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم وهو أحد قادة حرب أكتوبر 1973 جبهة القنيطرة والجولان وانشق عن الجيش السوري سنة 2012 يرفقة ابنه مناف طلاس.