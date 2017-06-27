 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
وفاة "طلاس" وزير الدفاع السوري السابق في فرنسا
مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق

وفاة "طلاس" وزير الدفاع السوري السابق في فرنسا

2017-06-27 14:23:23
أ ش أ

توفى وزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس عن عمر ناهز 85 عاما في أحد مستشفيات فرنسا حيث كان يقيم هناك منذ خمس سنوات.

ولم يذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الثلاثاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن طلاس يعتبر من أبرز المقربين من الرئيس حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم وهو أحد قادة حرب أكتوبر 1973 جبهة القنيطرة والجولان وانشق عن الجيش السوري سنة 2012 يرفقة ابنه مناف طلاس.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3