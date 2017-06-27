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قمة "بوتين ولوكاشينكو" بموسكو في الـ30 من الشهر الجاري
قصر الكرملين

قمة "بوتين ولوكاشينكو" بموسكو في الـ30 من الشهر الجاري

2017-06-27 14:41:59
ا ش ا

أعلن الكرملين أن مجلس اتحاد روسيا وبيلاروس سوف ينعقد في العاصمة الروسية موسكو في الـ 30 من يونيو الجاري بحضور الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو.

وأشار الكرملين في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الثلاثاء إلى أن أجندة أعمال القمة تتضمن الوقوف على ما تحقق في دولة اتحاد روسيا وبيلاروس من عمل مشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي خلال عام 2016، وبحث مستقبل التعاون في صناعة السيارات والمعدات الزراعية، وغيرها من القضايا.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يبحث الرئيسان بوتين ولوكاشينكو في اجتماع ثنائي قضايا التعاون الرئيسية والمشاكل الدولية الملحة، وذلك في أعقاب حضورهما المنتدى الرابع لمناطق روسيا وبيلاروس المخصص هذا العام لسبل تطوير عمل المؤسسات المشتركة في ميادين التكنولوجيا والابتكارات والمجتمع الإلكتروني.

يذكر أن اتفاقية اتحاد روسيا وبيلاروس تعود لديسمبر 1999، ودخلت حيز التنفيذ في الـ 26 من يناير 2000 بعد إقرار برلماني البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولكاشينكو عليها.

ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومات طاقة واتصالات ومواصلات موحدة.

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