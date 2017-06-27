انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال حملتها الانتخابية والتي أفادت خلالها بإمكانية تعديل القوانين في حال شكلت عقبة أمام محاربة الإرهاب.

وقال الحسين - في كلمة له اليوم بلندن، ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية مقتطفات منها - أنه أيا ما كانت النية خلف تصريحات ماي فإنها “مؤسفة للغاية وتشكل هدية من زعيمة غربية كبيرة لكل مستبد حول العالم ينتهك حقوق الإنسان بلا خجل وتحت ذريعة محاربة الإرهاب”.

كما وجه الحسين انتقادات إلى الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفلبيني رودريجو دوتيرتي “لكسرهم محظورات قائمة منذ وقت طويل” عبر دعمهما للتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وقال “هذا يعني أن الأخطار المحدقة بنظام القانون الدولي باتت حقيقية جدا”.