خبير أثرى يطالب باستثمار متحف ركن حلوان وتحويله لمزار سياحي2017-06-27 14:08:23
طالب الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان بوضع خطة طموحة لحسن استغلال متحف ركن حلوان على ضفة النيل وتحويله لمزار سياحى عالمى يضم كل المقومات والخدمات السياحية .
واقترح ريحان - فى تصريح اليوم - تزويد المتحف بالخدمات السياحية لراحة الزائرين ممثلة فى وجود عدد من البرجولات الخشبية مزودة بمقاعد ملائمة للبيئة وطبيعة المتحف ووجود كافتيريا ومطعم بالمتحف؛ ليتيح الفرصة للزائر الاستمتاع ببانوراما المتحف الساحرة، وكذلك وضع بطاقات تعريف لأنواع الأشجار النادرة من عصر الملك فاروق بعد دراستها من قبل علماء الزراعة والنبات لتضاف خدمة جديدة للزائر ممثلة فى زيارة المتحف وأشجاره والبانوراما الخاصة به.
وأوضح أن المتحف فى حاجة لباخرة عائمة خاصة بوزارة الآثار يكون تصميمها على الطراز الملكى المتوافق مع عصر الإنشاء مزودة بخدمات سياحية ومطعم على شاكلة البواخر النيلية تتيح للزائر ثلاثة مواقع مهمة هى المتحف المصرى من خلال مرسى التحرير وقصر المانسترلى ومقياس النيل ومتحف ركن حلوان بتذكرة واحدة تشمل الباخرة والوجبة المقدمة بها إلى جانب إنشاء مرسى خاص بوزارة الآثار بمتحف ركن حلوان واستغلال الممشى النيلى القديم المشرف على النيل مباشرة والذى يتم الهبوط إليه بدرج أثرى موجود بالمبنى وعمل أسوار خاصة بينه وبين النيل لتحديد معالمه.
وأشار إلى أن هناك قطعة أرض استردها المتحف مؤخرا تقع ضمن مساحة أرض المتحف القديم والذى تبلغ ثلاثة أفدنة اشتراها الملك فاروق عام 1935 بمبلغ 2000 جنيه مصرى فى أنقى بقعة فى مصر خالية من التلوث حيث المياه الكبريتية، وكلف وزير الأشغال الملكية مصطفى باشا فهمى بإنشاء الاستراحة الملكية التى افتتحت 5 سبتمبر عام 1942، مطالبا بإدخال هذه الأرض فى سور واحد مع أرض المتحف وضمها لبانوراما الزيارة وتحويلها لنادى خاص بوزارة الآثار ضمن بانوراما المتحف.
وأكد أهمية تزويد المتحف بشاشات عرض كبرى لعرض مقتنيات المتحف للزائرين قبل زيارة المتحف وإدخال بعض المقتنيات الهامة بمخزن المتحف ضمن العرض المتحفى ومنها قطع خزف صينى رائعة وحجرة نوم الملكة أوجينى على أن يخصص لها قاعة خاصة واستغلال مساحة المتحف الشاسعة فى خدمات ترفيهية للكبار والصغار والدعاية المكثفة إعلاميًا للمتحف وتصوير الأفلام والمسلسلات به وإتاحة الفرصة لاستقبال الآثاريين فى النادى الخاص بهم والمفكرين والأدباء والشعراء والفنانين لعقد لقاءاتهم وندواتهم به فى القاعة العلوية المخصصة لذلك وبين جنبات وبانوراما المتحف.
وتابع: إن تنفيذ هذه المقترحات لن تزيد من موارد وزارة الآثار فقط بل ستحول هذا الموقع لمزار سياحى عالمى فى تجربة رائدة لو أثمرت لكانت نموذجًا يحتذى فى معظم المواقع الأثرية لتحقيق مزيد من الدخل لوزارة الآثار لإنجاز المشروعات الكبرى بها.
وكانت وزارة الآثار قد افتتحت متحف ركن حلوان - في 2 أغسطس 2016 - بعد إغلاقه منذ 29 يناير 2011، وهو كامل التجهيز ومفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً وتذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين والعرب والطالب المصري 3 جنيهات، وتذكرة الأجنبى 50 جنيها والطالب الاجنبى 25 جنيها.
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خبير أثرى يطالب باستثمار متحف ركن حلوان وتحويله لمزار سياحي
طالب الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان بوضع خطة طموحة لحسن استغلال متحف ركن حلوان على ضفة النيل وتحويله لمزار سياحى عالمى يضم كل المقومات والخدمات السياحية . ...Tue, 27 Jun 2017 12:11:44 GMT