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وزير الدفاع النمساوي يحذر من "أسلمة البلقان"
وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكوتسيل

وزير الدفاع النمساوي يحذر من "أسلمة البلقان"

2017-06-27 14:06:05
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حذر وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكوتسيل من أن أسلمة منطقة البلقان تجري ببطء، بتزايد نفوذ تركيا والسعودية في دول المنطقة، على حد تعبيره.

وقال الوزير النمساوي في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية بحسب «روسيا اليوم»: “الاتحاد الأوروبي يفقد وزنه في البلقان. وفي المقابل تعزز تركيا والسعودية نفوذهما”، معربا عن “قلقه الكبير” بشأن تطور الأحداث بهذا الشكل.

ورأى الوزير أن أنقرة تواصل زيادة نفوذها في كوسوفو وألبانيا وصربيا، قائلا: “من غير المقبول في هذه الظروف أن تنشر تركيا قريبا المزيد من قواتها في البلقان في إطار حلف الناتو.. أدعو ألمانيا وغيرها من الدول إلى منع اختلال توازن القوى وقيام الديمقراطية في المنطقة”.

يذكر أن النمسا تصر على تعليق المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رسميا بسبب حملات القمع بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين فيينا وأنقرة.

في المقابل منعت تركيا النمسا من المشاركة في بعض برامج حلف الناتو، بحسب مصادر دبلوماسية.

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