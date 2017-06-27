خبير بالأرصاد الجوية: طقس حار سيسود البلاد الأسبوع المقبل2017-06-27 14:01:40
أكد خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم ، مشيرا إلى أن طقس شديد الحرارة سيسود البلاد خلال ساعات النهار.
وقال سعودي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “تشير التوقعات إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة إعتبارا من يوم الجمعة القادم 30/06/2017 وحتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل لتتأثر البلاد بطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار يكون مائل للحرارة رطب ليلا”.
وحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد ومدن القناه والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وأضاف “الرياح السائدة معظمها شمالية شرقية مصاحبه لمنخفض الهند الموسمي سرعتها تسمح بحركة السفر على الطرق والقيام بكافة الأنشطة البحرية فوق مسطحي البحرين المتوسط والأحمر والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة عليهما نظرا لاعتدال سرعتها”.
وناشد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة ما بين فترتى الظهيرة والعصر ، مؤكدا أن من أفضل الأوقات للجلوس على الشواطئ في الصباح الباكر وقبل غروب الشمس تفاديا لأشعة الشمس المباشرة وأضرارها
وطالب المواطنين بشرب السوائل بقدر الأماكن خاصة المياه.
وتابع قائلا: “وعلى سبيل المثال سوف تسجل القاهرة خلال ذروة هذه الموجه مع بدايات الأسبوع القادم 40 درجة مئوية أو أكثر قليلا وعلى شمال الصعيد 41 درجة وعلى جنوب الصعيد من 43 إلى 46 درجة” .
وذكر أيضا “مازالت المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأفضل بالنسبة لدرجات الحرارة فهى الأقل ويضاف على ذلك تأثرها بظاهرة نسيم البحر الذى يضفى جمالا على إحساسنا بحالة الطقس خاصة على محافظتى مرسى مطروح والأسكندرية”.
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