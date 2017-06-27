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الشرطة العراقية: داعش تتهاوى في الموصل ومساحة سيطرتها أقل من 600 متر
المسجد النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة

الشرطة العراقية: داعش تتهاوى في الموصل ومساحة سيطرتها أقل من 600 متر

2017-06-27 13:27:35
محيط: أ. ش. أ

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء أن المساحة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في مدينة الموصل القديمة، تراجعت بقدر كبير ولم تعد تتجاوز 600 متر.

وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت - في بيان، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن “قواته التي تقاتل إلى جانب الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي قضت تماما على تنظيم داعش، ولم يتبق منه حاليا إلا بضعة عشرات يتحصنون بمساحة لا تتجاوز 600 متر مكتظة بالمنازل والأزقة الضيقة”.

وتابع جودت أن 4 فرق قتالية تابعة للشرطة الاتحادية تحكم قبضتها على منافذ المدينة القديمة، وتقف على مشارف المجمعات التجارية في السرجخانه بعد أن رفعت الأعلام العراقية على شارع الفاروق.

وتوقع القائد العراقي أن قواته التي تتقدم من ثلاثة محاور، ستحسم المعركة وتصل إلى شارع الكورنيش المحاذي لنهر دجلة في غضون أيام قليلة.

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