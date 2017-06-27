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المرصد السوري: ارتفاع قتلى غارة التحالف على سجن لداعش بدير الزور لـ57
دير الزور

المرصد السوري: ارتفاع قتلى غارة التحالف على سجن لداعش بدير الزور لـ57

2017-06-27 13:23:34
محيط: أ. ش. أ

المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى غارة للتحالف الدولي على سجن لتنظيم “داعش” في الميادين شرق سوريا إلى 57 شخصا، بينهم مدنيون.

ونسبت قناة (العربية الحدث) الإخبارية لمدير المرصد رامي عبدالرحمن قوله “استهدفت طائرات التحالف الدولي سجنا يتبع للجهاز الأمني في تنظيم داعش بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل “42 سجينا مدنيا فضلا عن 15 عنصرا من تنظيم داعش ما بين سجناء وحرس”.

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